Nunes barra Tiquinho no último jogo do Botafogo em 2023

Após entregar o título de bandeja nas mãos do Palmeiras, virtual campeão nacional, o Botafogo está confirmado para sua missa de sétimo dia no Brasileirão, data na qual visita o Internacional, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, na última rodada da competição. Em relação ao time que entrará em campo, às margens do Guaíba, algumas novidades.

Sem poder contar com o zagueiro Adryelson e o centroavante Diego Souza, suspensos, o técnico Tiago Nune repete o 3-5-2, desta vez, porém, com a seguinte formação. A saber: Perri; Barbosa, Sampaio e Cuesta; Tchê Tchê, Freitas, Eduardo e Hugo; Luis Henrique, Carlos Alberto e Janderson.

Artilheiro do Botafogo na temporada, Tiquinho, portanto, fica no banco de reservas. Da última vez que foi barrado, no entanto, entrou no segundo tempo e meteu um gol. Na ocasião, o Mais Tradicional empatou em 1 a 1 com o Goiás, no Estádio Nilton Santos, há cerca de dois meses).

Titulares na espinha dorsal de 2023, Sá e Júnior Santos também ficam entre os suplentes.Em contrapartida, o meia Eduardo, expulso, contra o Coritiba, está de volta. E entre os 11 titulares.

Sem chances matemáticas de título, ao Botafogo, dono de uma campanha de rebaixado no segundo turno, só resta lutar por G4. A zona permite o acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Se empatar, já não alcança o seu objetivo. Se vencer, torce para que Flamengo, Atlético ou Grêmio tropecem.

Sem triunfar há dez jogos, o Botafogo luta para terminar 2023 de forma digna e para não ultrapassar o jejum de 2020, quando, de forma melancólica, decretou seu terceiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

