Flamengo escalado para jogo decisivo diante do São Paulo pelo Brasileirão

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (6), para medir forças com o São Paulo, no Morumbi. Tite não poderá contar com Léo Pereira, que está suspenso pelo terceiro amarelo e, Gabigol, que está lesionado. Diante disso, promoverá as entradas de Pablo e de Ayrton Lucas, que atuará no lugar de Filipe Luís, que pendurou as chuteiras.

Com 66 pontos, o Rubro-Negro precisa pontuar para confirmar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A diferença para o Grêmio é de apenas um ponto, enquanto para o Botafogo é de dois. O time carioca pode se classificar mesmo com uma derrota, desde que um dos adversários não vença na rodada.

O Imortal Tricolor visita o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Alvinegro medirá forças com o Internacional, no Beira- Rio. Vale lembrar que o Flamengo já garantiu matematicamente a vaga na competição continental, faltando apenas a consolidação no G4 do Brasileirão para ter uma pré-temporadas mais tranquila.

