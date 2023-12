Corinthians definido para enfrentar o Coritiba; confira a escalação

O Corinthians está definido para enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira (6), pela última rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Mano Menezes terá muitas alterações para este compromisso final pelo Brasileirão. As novidades mais visíveis na equipe ficam por conta de alguns garotos, como Matheus Araújo e Guilherme Biro que começam jogando.

No gol Carlos Miguel, é mais uma novidade. Assim, ele entra no lugar de Cássio, poupado para esta última rodada. O volante Cantillo, que conviveu com uma série de lesões durante a temporada de 2023, é outro nome certo na equipe titular. Embora muitos jogadores que começam jogando não tenham tido tanta rodagem nos últimos jogos, a formação tática do técnico Mano Menezes é a mesma utilizada em partidas anteriores.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes deixou o Corinthians definido com Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Cantillo, Matheus Araújo e Guilherme Biro; Romero e Yuri Alberto. A bola rola às 21h30, no Couto Pereira.

