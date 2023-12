Confusão é registrada antes de Vasco x Bragantino

Momentos antes da bola rolar para Vasco x Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (06), foi registrado uma pequena confusão em São Januário. Afinal, alguns torcedores vascaínos tentaram pular roletas. Vale destacar que não houve brigas entre torcida e a segurança privada da partida. Por conta disso, aliás, é bem provável que alguns torcedores entrem após às 21h30. Todos os ingressos foram vendidos com cerca de uma semana de antecedência.

De acordo com apuração do Jogada10, o número de profissionais envolvidos na segurança do jogo é o mesmo de sempre. Vale lembrar que a partida pode selar o quinto rebaixamento do Vasco em sua história: 2008, 2013, 2015 e 2020.

No entanto, o Vasco precisa de uma simples vitória para ficar na Série A em 2024. Em caso de derrota ou empate, o Cruz-Maltino precisa secar Bahia e Santos, que também jogarão em casa, contra Atlético-MG e Fortaleza, respectivamente.

Isso porque, até aqui, o Santos tem 43 pontos até aqui, com 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Já o Vasco tem 42 pontos, enquanto o Bahia soma apenas 41. Por outro lado, Goiás, Coritiba e América-MG já estão rebaixados e confirmados na Série B de 2024.

