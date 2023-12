Fora do G4, Botafogo perde para o Inter em sua missa de sétimo dia

Morto desde a semana passada após, enfim, entregar o Campeonato Brasileiro ao Palmeiras, o Botafogo perdeu para o Inter por 3 a 1, nesta quarta-feira (6), no Beira-Rio, em sua missa de sétimo dia. O Glorioso, após a extrema unção, termina o torneio, de forma sorumbática, na quinta colocação, com 64 pontos. Ou seja, a melhor campanha do primeiro turno vai começar 2024 entre o Campeonato Carioca e a fase eliminatória da Copa Libertadores.

Já o Internacional está garantido na Sul-Americana e apenas cumpriu tabela, diante da sua torcida, nesta última jornada de Campeonato Brasileiro. Assim, termina em nono, com 55 pontos. Portanto, uma bela despedida para a Nação Colorada.

Pelada de fim de ano

Constrangedor. Esta é a palavra que resume o primeiro tempo protagonizado pelos pipoqueiros que mancharam a Estrela Solitária em 2023. Parecia mesmo estar em um evento fúnebre tamanha a falta de vontade com a qual entraram em campo. O Internacional, que não tinha nada a ver com isso, mandou e desmandou no jogo. Sampaio foi batido pela natureza, e a bola sobrou limpa nos pés de Valencia, que colocou lá dentro. Vitória justa do Colorado até então.

Bota marca e entrega para o Inter

Janderson, de cabeça, logo no primeiro minuto, empatou, deixando o Botafogo muito perto da fase de grupos da Libertadores. Mas já conhecemos o caráter do time alvinegro: borra-se todo ao se aproximar de um objetivo. Então, o Inter veio para cima, sabendo explorar as deficiências do adversário e logo encaminhou seu triunfo, com gols de Alan Patrick e Pedro Henrique. Em seguida, diante de um rival moribundo em campo, passou a administrar bem o resultado.

INTERNACIONAL 3×1 BOTAFOGO

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 06/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Gomes, Mercado e Renê; Aránguiz (Lara, 37’/2ºT), Bruno Henrique, Maurício (Gabriel, 37’/2ºT), Barros (Johnny, 26’/2ºT) e Alan Patrick (Luiz Adriano, 37’/2ºT); Valencia (Pedro Henrique, 31’/1ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

BOTAFOGO: Perri; Tchê Tchê, Sampaio, Cuesta e Hugo; Barbosa, Freitas (Tiquinho, 17’/2ºT) e Eduardo (Galvão, 30’/2ºT), Victor Sá; Carlos Alberto (Júnior Santos, 17’/2ºT), Luis Henrique (Sá, 17’/2ºT) e Janderson (Nascimento, 30’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.

Gols: Valencia, 18’/1º (1-0); Janderson, 1’/2ºT (1-1); Alan Patrick, 5’/2ºT (2-1); Pedro Henrique, 7’/2ºT (3-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa – SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa – SP) e Alex Ang Ribeiro (Fifa – SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa – SP)

Cartão Amarelo: Pedro Henrique (INT); Barbosa, Nascimento (BOT)

Cartão Vermelho:

