Palmeiras empata com o Cruzeiro e é campeão brasileiro

O Brasil é cada vez mais Alviverde. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 nesta quarta-feira (06), no Mineirão e conquistou pela 12° vez na sua história o Campeonato Brasileiro. O gol Alviverde foi marcado pelo grande nome da equipenesta campanha: Endrick. O jovem de 17 anos marcou no começo do primeiro tempo e garantiu mais um título para o Alviverde, que nem precisou se preocupar com os outros adversários para conquistar a taça. A Raposa por sua vez, descontou com Nikão e com esse ponto, conseguiu garantir a vaga na Sul-Americana.





12 vezes Palmeiras

O Palmeiras conquistou pela 12° vezes o Campeonato Brasileiro. O Verdão foi campeão também em: 1960 (Taça Brasil), 1967 (Taça Brasil), 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

Endrick decisivo no Mineirão e no Brasileirão

Com a taça praticamente nas mãos, o Palmeiras não quis dar chance pro azar e começou a partida em cima do Cruzeiro. E sempre com Endrick. O jovem de 17 anos teve duas boas oportunidades, mas parou em Rafael Cabral. Contudo, na terceira chance não teve como. Lucas Silva se enrolou sozinho e a bola sobrou para o camisa 9, que tentou finalizar de cobertura. Rafael Cabral fez a defesa momentânea, mas a bola voltou para o centroavante, que com o gol vazio, mandou para o fundo das redes. Após o tento sofrido, a Raposa começou a se soltar mais para o ataque. Bruno Rodrigues quase marcou um golaço de bicicleta, Fernando Henrique perdeu chance incrível dentro da área, e Matheus Pereira exigiu grande defesa de Weverton em chute de longe. Entretanto, a vantagem no intervalo ficou com o time de Abel Ferreira.

Contagem regressiva para o título do Palmeiras

Já na etapa final, a partida ficou mais equilibrada. Japa e Arthur Gomes tiveram chances de descontar para o Cruzeiro, mas finalizaram muito mal. Por outro lado, o Palmeiras tentava explorar os contra-ataques com Breno Lopes e Endrick. Contudo, a melhor chance aconteceu apenas aos 21 minutos. Raphael Veiga arrancou sozinho, fez grande jogada individual, mas parou em grande defesa de Rafael Cabral. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, Gustavo Gómez subiu mais que todo mundo, mas cabeceou para fora. A Raposa, por sua vez, começou a se soltar no jogo e buscou o empate. Matheus Pereira fez grande jogada pela direita e tocou para Nikão, que bateu no contrapé de Weverton, para igualar o marcador. Nos minutos finais, as equipes até tentaram sair atrás do gol da vitória, mas o esgotamento físico pesou mais alto. Por fim o grito saiu da garganta Alviverde. Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro.

CRUZEIRO 1X1 PALMEIRAS

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 06/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 44.190 pessoas

Renda: R$ 1.675.735,00

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, 30’/1ºT); Japa, Lucas Silva (Nikão, 30’/1ºT) e Ian Luccas (Fernando Henrique, 15’/1ºT); Matheus Pereira, Arthur Gomes (Robert, 13’/2ºT) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Estevão, 32’/1ºT), Richard Ríos (Atuesta, 40’/1ºT), Zé Rafael (Fabinho, 32’/1ºT), Raphael Veiga e Vanderlan; Breno Lopes (Artur, 23’/2ºT) e Endrick (Flaco López, 23’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Endrick, 20’/1ºT (0-1); Nikão, 34’/2ºT (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Lucas Silva (CRU); Richard Ríos (PAL)

