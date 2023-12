Fluminense luta, mas não resiste ao inspirado Suárez: Grêmio 3 a 2

O Grêmio conseguiu ficar no G4 do Brasileirão. O time gaúcho foi mais eficiente dentro de campo e conquistou uma vitória em cima do Fluminense por 3 a 2 no Maracanã. A equipe carioca teve volume de jogo e marcou com Arias de pênalti e John Kennedy no fim do jogo. No entanto, Suárez (2x) e Galdino tiveram tranquilidade para conseguir uma vitória importante no Rio de Janeiro. Cano até ficou perto de estufar as redes, mas não acabou sendo eficiente na finalização.

Assim, os times protagonizaram um jogo bem movimentado no Maracanã. O Fluminense queria se despedir com pé direito da torcida antes do Mundial. O Grêmio, por outro lado, precisava de uma vitória para se classificar diretamente para fase de grupos da Libertadores. Com chances claras para ambos os lados e gols relâmpagos no primeiro tempo, as equipes disputaram um duelo emocionante na última rodada do Brasileirão.





Começo de jogo movimentado no Maracanã

O Fluminense demorou para se encontrar no jogo, mas quase marcou com Cano nos minutos iniciais. O atacante percebeu Caíque adiantado e tentou encobrir, mas chutou por cima do gol. Marcelo também ficou perto de fazer um golaço de voleio, mas também finalizou para fora. O Grêmio, por outro lado, teve uma boa chance com Suárez, que aproveitou um cruzamento e arriscou de primeira para linha de fundo. A partida, dessa forma, começou bem movimentada. Afinal, os times tentavam controlar as ações do jogo e não abdicavam de atacar.

Gol do Fluminense. Virada do Grêmio

Aos 31, as coisas ficaram ainda mais animadas. Afinal, Rodrigo Ely acabou realizando um corte com braço dentro da área. Assim, Raphael Claus assinalou pênalti em favor do Fluminense. Na cobrança, Arias deslocou Caíque e guardou. O Grêmio não se intimidou depois do gol sofrido e continuou partindo em direção ao ataque. Nos últimos minutos, Suárez recebeu um belo passe de Villasanti, disparou em velocidade e deixou tudo igual no Maracanã. Em seguida, Galdino aproveitou um desarme de Felipe Melo para chutar colocado no canto, sem chances para Fábio.

Cavada de Suárez

O Fluminense voltou ligado no segundo tempo e quase marcou com Cano, que recebeu pelo lado direito e chutou rasteiro para fora. Em seguida, Ferreira recebeu pelo lado esquerdo, aplicou um belo drible em Guga e acabou sendo derrubado dentro de área. Assim, Raphael Claus marcou pênalti novamente. Reinaldo é o cobrador oficial do Grêmio e estava dentro de campo. No entanto, Suárez queria se despedir em grande estilo. O uruguaio, dessa forma, pediu para bater, aplicou uma cavada na cobrança e marcou mais um gol no Maracanã.

O Fluminense partiu em direção ao ataque depois do terceiro gol sofrido e quase conseguiu diminuir com Cano. O Grêmio tentava trocar passes, mas acabou sendo neutralizado pelo mandante no fim do jogo. Aos 35, John Kennedy fez fila em campo e chutou no canto, sem chances para Caíque. A equipe carioca tentou com Lima nos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao empate no Maracanã.

FLUMINENSE x GRÊMIO

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 6/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Yony González – 29/2°T), Nino (Thiago Santos – 0/2°T), Felipe Melo (John Kennedy – 0/2°T) e Marcelo (Diogo Barbosa – 29/2°T); Alexsander, André e Ganso (Lima – 29/2°T); Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Cristaldo – 0/2°T) e Pepê; Ferreira (Cuiabano – 33/2°T), Galdino (Nathan Fernandes – 24/2°T) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartão Amarelo: Nino, John Kennedy e André (Fluminense); Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo (Grêmio)

Cartão Vermelho: Nenhum

