Corinthians encerra Brasileirão com vitória sobre o Coritiba

Corinthians encerra participação no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na noite desta quarta-feira (6), pela 38ª rodada da competição. O técnico Mano Menezes promoveu algumas alterações na equipe e o Timão respondeu bem no Couto Pereira. Fausto Vera marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra e Ángel Romero completou o placar.

A punição do STJD pela briga entre torcedores na partida Coritiba x Cruzeiro, na 34ª rodada, fez com que a partida nesta quarta-feira fosse realizada com portões fechados e o jogo teve clima de amistoso.

Dessa maneira, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão 2023 na 15ª posição, com 50 pontos. Ao mesmo tempo, o Timão garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana

Por outro lado, o Coritiba já entrou em campo rebaixado e manteve a cabeça no planejamento para 2024. O técnico Guto Ferreira retornou ao clube e fez sua segunda partida no comando do Coxa. Por fim, o clube paranaense encerra sua participação neste Brasileirão em penúltimo lugar, com 30 pontos.

O jogo

Com ambas equipes sem pretensões nesta última rodada do Brasileirão e a ausência de torcida no Couto Pereira, a partida teve um clima de treino e o Corinthians soube aproveitar. Fausto Vera abriu o placar em bela finalização de fora da área e Ángel Romero aproveitou um corte ruim da defesa e ampliou a vantagem do Timão. Por outro lado, na melhor oportunidade dos donos da casa, Thiago Dombroski teve uma boa chance de finalização, mas não acertou o alvo. Assim, os visitantes levaram o 2 a 0 para o vestiário.

O Coxa voltou para o segundo tempo com três mudanças na equipe, mas o Corinthians ainda conseguiu controlar o jogo. A vantagem deu tranquilidade ao clube paulista, que mesmo com o triunfo encaminhado, criou as chances de mais perigo. No entanto, o ritmo diminuiu no decorrer do tempo e o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

CORITIBA 0X2 CORINTHIANS

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 06/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Thiago Dombroski (Maurício Antônio, no intervalo) e Jamerson; Andrey (Diogo Batista, aos 20′ do 2t), Willian Farias (Matheus Bianqui, no intervalo) e Sebastián Gómez; Gabriel Silva (Lucas Ronier, no intervalo), Kaio César e Edu (Éberth, aos 19′ do 2t). Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera (Ruan, aos 22′ do 2t) (Bruno Méndez, aos 35′ do 2t), Cantillo, Ángel Romero (Felipe Augusto, aos 35′ do 2t), Guilherme Biro (Giovane, aos 21′ do 2t) e Matheus Araújo; Yuri Alberto (Wesley, aos 29′ do 2t). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Fausto Vera, aos 10′ do 1t (0-1); Ángel Romero, aos 20′ do 1t (0-2)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

