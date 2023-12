São Paulo vence Flamengo em jogo decepcionante

Superior no primeiro tempo quando dominou totalmente as ações, o São Paulo venceu o Flamengo na noite desta quarta-feira (6), pela 38ª e última rodada do Brasileirão, por 1 a 0, gol de Luciano. Resultado justo para o time que buscou o jogo diante de um apático rival, que fez uma de suas piores partidas no ano. Mas o jogo deixou a desejar, principalmente nos 45 minutos finais, já que o ritmo do São Paulo caiu muito.

Apesar da despedida melancólica com derrota, o Flamengo ao menos terminou em quarto lugar no Brasileirão, com 66 pontos, o que garante a sua posição na fase de grupos da Libertadores-2024. Isso graças à derrota do Botafogo para o Inter: o Fogão, parado nos 64 pontos, terminou em quinto. Já o São Paulo chegou aos 53 pontos, em 11º, mas também garantido na fase de grupos da Libertadores por ser o campeão da Copa do Brasil (conquista em cima do Flamengo na final).

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Com Flamengo mal, São Paulo deita e rola

Enquanto o São Paulo fez primeiro tempo consistente, com boa marcação e constante troca de passes de qualidade, o Flamengo mandou mal. Sem criação, com o rival o envolvendo facilmente, menor posse de bola e a defesa falhando. Principalmente o zagueiro Pablo e o goleiro Rossi, muito inseguro, num lance, deixou uma bola passar numa atrasada quando saiu com os pés. Assim, buscando mais o gol, não foi surpresa, diante da apatia carioca, o São Paulo chegar ao gol aos 25. Pela direita, Wellington Rato triangulou com Caio Paulista (que normalmente joga na lateral-esquerda, mas neste joga um atacante no ataque) e cruzou para Luciano, no meio da zaga, bater para fazer 1 a 0. Total justiça.

Segundo tempo para esquecer

Veio o segundo tempo e o que se viu foi uma das piores etapas deste Brasileirão, indigna pela história e qualidade das equipes. O São Paulo nitidamente não queria jogo. O Flamengo, mesmo com as substituições e entradas de feras como Bruno Henrique e Everton Ribeiro errava tudo na frente. Lance de perigo, apenas um do São Paulo, quando Caio Paulista entrou livre e Varela Salvou. O Fla chegou a ir para o abafa no fim, mas nada de acertar o alvo. Aliás, os dois goleiros nada fizeram nos 45 minutos finais.

SÃO PAULO 1X0 FLAMENGO

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 6/12/2023

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Beraldo, Arboleda e Wellington (Patryck, 30’/2ºT); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (Diego Costa, 40’/2ºT) e Luciano (Talles Costa, 30’/2ºT); Juan (William Gomes, 18’/2ºT) e Caio Paulista (Erison, 18’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 28’/2ºT), Fabrício Bruno, Pablo (Allan, 22’/2ºT) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Bruno Henrique, 18’/2ºT) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo, Intervalo), Everton Cebolinha (Everton Ribeiro, 22’/2ºT)e Pedro. Técnico: Tite

Gol: Luciano, 25’/2ºT (1-0)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Pablo e Allan (FLA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook