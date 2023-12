Santos perde para o Fortaleza e é rebaixado para a Série B

Rebaixado pela primeira vez! O Santos lutou até o fim, mas caiu e jogará a Série B em 2024. Nesta quarta-feira (06), o Peixe perdeu de 2 a 1, na Vila Belmiro. Marinho, que se destacou recentemente pelo Alvinegro, abriu o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Messias marcou e deu um alento par o Alvinegro. Nos acréscimos, porém, Lucero deu números finais.

O Santos precisava apenas de uma vitória para não ser rebaixado. No entanto, quem venceu foram os seus concorrentes diretos, Vasco e Bahia. Eles também jogaram em casa e aplicaram 4 a 1 no Atlético-MG e 2 a 1 no Red Bull Bragantino, respectivamente. Dessa forma, o Alvinegro ficou com 43 pontos, contra 44 do Bahia e 45 do Vasco.

O confronto

Apesar da partida valer mais para o Santos, o jogo foi equilibrado. Logo aos quatro, Julio Furch fez grande jogada individual e serviu Marcos Leonardo, mas que foi travado por Titi. A arbitragem assinalou impedimento no campo, mas o argentino não estava irregular.

O Fortaleza respondeu com Messias e Lucero. Aos 32, o Peixe levou perigo novamente, agora com Jean Lucas servindo Marcos Leonardo, que se atrapalhou com a bola. No entanto, quem abriu o placar foi o Leão, com Marinho. O Santos teve um escanteio, mas Marcos Leonardo errou o chute, Basso afastou mal, e a bola sobrou para o atacante do Tricolor fazer um gol fácil.

Com o gol sofrido, o treinador Marcelo Fernandes sacou Dodô e colocou Lucas Lima, ainda no primeiro tempo. No mesmo embalo, o Peixe tirou Rincón e colocou Nonato. Assim, saiu também o esquema 3-5-2 e entrou o 4-4-2. Antes do intervalo, o Santos levou perigo com Soteldo, que costurou três em jogada individual. O Fortaleza, por sua vez, exigiu boa defesa de João Paulo em cabeçada de Lucero.

O Santos voltou do intervalo sendo rebaixado, afinal, Bahia e Vasco venciam. Assim, o Peixe não teve outra saída, a não ser ir com tudo para cima. E assim foi feito: aos 12, Lucas Lima cobrou escanteio, e Messias (o salvador) marcou de cabeça para o Peixe: 1 a 1. Naquele momento, os paulistas ainda estavam sendo rebaixados. No entanto, o degolado foi o Vasco da Gama, que sofreu o empate poucos minutos, levando o torcedor ao delírio.

Apesar disso, o Santos continuou apertando, afinal, não queria dar chance ao azar. Por isso, Jean Lucas e Lucas Braga levaram perigo para o Peixe. Na reta final da partida, o Santos não escondeu o desespero e recebeu a pá de cal com gol de Lucero, do meio-campo, aos 51.

E agora?

Na próxima temporada, o Santos disputará apenas a Série B e o Campeonato Paulista, afinal, não se classificou para a Copa do Brasil nem para torneios continentais. Já o Fortaleza disputará o Brasileirão, o Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

SANTOS X FORTALEZA

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 06/12/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Gols: Marinho, aos 38’/1ºT (0-1); Messias, aos 12’/2ºT (1-1) e Lucero, aos 12’/2ºT (1-2)

SANTOS: João Paulo; João Basso (Jair Paula, aos 15’/2ºT) , Messias e Dodô (Lucas Lima, aos 39’/1ºT) ; Lucas Braga, Rincón (Nonato, aos 39’/1ºT) , Gabriel Inocêncio e Jean Lucas (Maxi Silvera, aos 26’/2ºT); Soteldo, Julio Furch (Weslley Patati, aos 26’/2ºT) e Marcos Leonardo Técnico: Marcelo Fernandes

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Calebe e Pochettino (Lucas Sasha, aos 22’/2ºT ); Marinho (Pedro Augusto, aos 21’/2ºT ), Guilherme e Lucero Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões Amarelos: Dodô e Gabriel Inocêncio (SAN); Pochettino e José Welison (FOR)

Cartões Vermelhos:

