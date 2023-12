Não cai! Vasco vence o Bragantino na marra em São Januário e fica na Série A

O Vasco não cai! Que sufoco, torcedor! Com gols de Paulinho e Serginho, time vence o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na pressão de São Januário, na noite desta quarta-feira, e escapa do rebaixamento para a Série B.

Paulinho marca para o Vasco

Sob pressão, o Vasco começou mal, errando passes e com dificuldades para se impor em casa. Quem criou as melhores chances foi o Bragantino, que jogava solto. No entanto, uma mudança por lesão mudou a etapa inicial. Afinal, Marlon Gomes teve que sair, com dores no joelho esquerdo, e Paulinho entrou. Quis o destino que o meia, barrado, enfim fizesse seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. O chute foi de fora da área e desviou no meio do caminho, enganando o goleiro Cleiton.

Todos os resultados, até então, ajudavam o Vasco, que também fazia sua parte. Antes do intervalo, porém, o Bahia fez 2 a 1 no Atlético-MG e ligou o sinal de alerta para a equipe carioca. No entanto, Ortiz empatou para os paulistas e calou São Januário por alguns instantes.

Mas, quando tudo parecia perdido, Serginho marcou o gol da vitória e explodiu o Caldeirão! Antes, o Bragantino teve um jogador expulso, o que facilitou a vida dos cruz-maltinos. Nos minutos finais, o Fortaleza marcou o gol da vitória sobre o Santos e rebaixou o Peixe.

VASCO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 6/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel (Léo, aos 25′ do 2ºT) e Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel, aos 25′ do 2ºT), Praxedes e Marlon Gomes (Paulinho, 24′ do 1ºT); Payet (Serginho), Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Guilherme Santos, intervalo), Eric Ramires (Gustavinho, 21′ do 1ºT) e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho (Mosquera, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

GOLS: Paulinho, aos 28′ do 1ºT; Léo Ortiz, aos 17′ do 2ºT

Cartão amarelo: Paulinho (Vasco); Eduardo Sasha (Bragantino)

Cartão vermelho: Realpe (Bragantino)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)