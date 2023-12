Atlético-MG perde para o Bahia, que fica na Série A e rebaixa o Santos

Saideira com derrota para o Galo. Afinal, o Atlético-MG visitou o Bahia nesta quarta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e perdeu para o time de Salvador. Em jogo disputado na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço goleou por 4 a 1 e seguirá na elite em 2024. Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir fizeram os gols do time da casa, enquanto Paulinho marcou para os mineiros.

Com o resultado, o Galo terminou o Brasileirão no G4 e está classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Com 66 pontos, o time mineiro, porém, caiu para a terceira colocação. O Bahia, por sua vez, escapou do rebaixamento para a Série B. Com a vitória, o Esquadrão de Aço chegou aos 44 pontos e terminou o torneio na 16ª colocação. O Santos, com 43 pontos, foi rebaixado pela primeira vez na história.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram de muita emoção na Fonte Nova, e o Bahia foi para o intervalo triunfando. O time de Salvador teve boa chance com um minuto, mas foi abrir o placar aos 10. Edenilson deu bobeira no meio, e Rezende roubou a bola. Thaciano ficou com a sobra e tocou para Cauly bater de primeira, abrindo o marcador. Na sequência, David Duarte cabeceou forte e quase fez o segundo, mas Everson salvou com defesa incrível. O Galo empatou o marcador aos 35, com o artilheiro Paulinho. Igor Gomes achou passe na medida para o camisa 10, que bateu na saída do goleiro Marcos Felipe. O Esquadrão de Aço não desistiu, porém, e marcou o segundo no fim do primeiro tempo. Aos 51, Thaciano cruzou da direita, e Luciano Juba chegou batendo forte para balançar as redes.

Segundo tempo

A etapa final foi mais truncada e com menos futebol em Salvador. Com o resultado positivo, o Bahia tentou segurar o jogo para fazer o tempo passar. Aos 21, o time de Rogério Ceni marcou o terceiro, com Thaciano, o craque da partida. Rezende chutou de longe, mas pegou mal na bola. A finalização, contudo, virou uma assistência para o camisa 16, que dominou e bateu no cantinho para fazer o terceiro. Depois disso, o jogo seguiu amarrado e com pouquíssimas chances claras. O Galo até tentou ensaiar uma pressão, mas sem muito compromisso na reta final. Nos acréscimos, Ademir, que entrou poucos minutos antes, fez linda jogada individual e marcou um golaço para definir a goleada baiana.

Até 2024

Bahia e Atlético-MG agora só voltam em campo em janeiro de 2024, por seus respectivos campeonatos estaduais. O Esquadrão de Aço estreia no Baiano no dia 17, enquanto o Galo estreia na semana do dia 24 no Mineiro, ainda com data a ser definida.

BAHIA 4 X 1 ATLÉTICO-MG

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 06/12/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público: 28.019 torcedores

Renda: R$ 838.345,00

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Luciano Juba; Acevedo (Lucas Mugni, 19’/1ºT) (Léo Cittadini, 35’/2ºT), Rezende (Diego Rosa, 30’/2ºT), Biel (Ademir, 37’/2ºT) e Cauly; Thaciano (Cicinho, 36’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana (Alisson, 36’/2ºT); Otávio, Edenilson (Pedrinho, 21’/2ºT), Igor Gomes (Rubens, intervalo) e Pavón (Alan Kardec, 21’/2ºT); Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão

Gol: Cauly, 10’/1ºT (1-0), Paulinho, 35’/1ºT (1-1), Luciano Juba, 51’/1ºT (2-1), Thaciano, 21’/2ºT (3-1) e Ademir, 48’/2ºT (4-1)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartão Amarelo: Vitor Hugo e Ademir (BAH); Rubens e Paulinho (CAM)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.