Abel se torna o segundo técnico mais vitorioso do Palmeiras

O Palmeiras é o grande campeão do Campeonato Brasileiro. O Verdão empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira (06), no Mineirão e ficou com o título nacional. Contudo, esta também foi a nona taça de Abel Ferreira sob o comando do Alviverde, se colocando em um status primoroso na história do clube.

Afinal, a taça do Campeonato Brasileiro significou o nono título de Abel Ferreira com o Palmeiras. Ele agora passou Vanderlei Luxemburgo e se isolou como o segundo técnico mais vitorioso da história palestrina. Ele fica atrás apenas de Oswaldo Brandão, que tem dez conquistas no Alviverde.

Ao todo foram: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), dois Campeonatos Paulista (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Contudo, o título nacional também pode significar a despedida do técnico português no Palestra Itália. Com contrato até dezembro de 2024, Abel ainda não sabe se vai permanecer no Palmeiras. O treinador tem uma proposta milionária do Al-Sadd, do Qatar, mas ainda não respondeu a oferta.

Dentro do clube e com a torcida, o treinador é visto como unanimidade e possui o status de maior da história Alviverde. Nos últimos meses, o técnico deu indícios que estava desgastado com o futebol brasileiro.

