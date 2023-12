Cuiabá fecha brasileirão em grande estilo. Clayson brilha

Com uma atuação muito segura, o Cuiabá se despediu do Brasileirão deixando a sua torcida animada. Afinal, na Arena Pantanal, nesta quarta-feira (6/12), venceu com sobras o Athletico-PR por 3 a 0. Clayson foi o cara: fez dois gols e deu o passe para o outro, de Derik.

Assim, o Cuiabá fecha a sua campanha com 51 pontos, em 12º lugar e com vaga na Sul-Americana-2024. O Furacão, que terminou com 56 pontos, em oitavo lugar, também vai para a Sula.

O Cuiabá começou arrasando. Afinal, logo teve um pênalti a seu favor, quando Kaique Rocha derubou Derik na área. Pênalti que Clayson cobrou aos 12 minutos, fazendo 1 a 0. O Athletico nem assimilou a desvantagem e levou o segundo gol aos 15 minutos, quando Clayson cruzou na medida para o atacante Derik, enfim, fazer seu primeiro gol pelo clube. E quase o Cuiabá foi para o intervalo com três gols de vantagem. Uma finalização de Pitta foi na trave.

No segundo tempo, com a vitória sob controle, o Cuiabá administrou o jogo. Ainda assim levou um susto quando o atleticano Rômulo obrigou Raniele a evitar um gol em cima da linha. Depois de um momento emocionante com a substituição do lateral-esquerdo Uendel, que está se aposentando, o Cuiabá alegrou a sua torcida mais uma vez com um gol de Clayson, nos acréscimos. Ao comemorar ele colocou a fantasia da mascote na cabeça. Por isso, o jogador, que já tinha amarelo, acabou expulso. Mas nada que tirasse a boa despedida de Brasileirão.

CUIABÁ 3×0 ATHLETICO-PR

38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 6/12/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Uendel (Rikelme, 33’/2ºT); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro, 18’/2ºT) e Filipe Augusto (Denilson, 30’/2ºT); Derik Lacerda (Jonathan Cafu, 18’/2ºT) Isidro Pitta (Deyverson, 18’/2ºT) Clayson. Técnico: Antonio Oliveira

ATHLETICO: Bento; Matheus Felipe (Belezi, Intervalo), Kaique Rocha e Vinicius Kauê (Rômulo, Intervalo); Madson (Brno Peres, 41’/2ºT), Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno (Canobbio, Intervalo), Christian, Cuello e Willian Bigode (Zapelli, aos 35’/2ºT). Técnico: Wesley Carvalho.

Gols: Clayson, de pênalti, 10’/1ºT (1-0); Derik Lacerda, 16’/1ºT (2-0); Clayson, 51’/2ºT (2-0)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Clayson, Jonathan Cafu, António OLiveira (CUI) Madson. Cuello, Belezi(ATH)

Cartão Vermelho: Clayson (CUI, 52’/2ºT)

