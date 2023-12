JK analisa derrota do Fluminense e mira título do Mundial: ‘Tudo é possível’

John Kennedy marcou um golaço no fim do jogo, mas não conseguiu impedir a vitória do Grêmio em cima do Fluminense por 3 a 2 no Maracanã. O atacante, dessa forma, lamentou o revés na última rodada do Brasileirão e fez uma projeção da disputa do Mundial de Clubes.

Derrota do Fluminense no Maracanã

“Eu fico feliz com reconhecimento da torcida, mas não queria encerrar o Brasileiro com uma derrota. Eu queria ter saído com uma vitória, mas tem coisas que acontecem. Nós tomamos uns gols bobos. Agora é focar e ir concentrado para o Mundial. Nada é impossível, então nós vamos em busca do título”, disse John Kennedy ao Premiere.

“Foi um bonito gol. É uma jogada que eu venho fazendo bastante nos treinos e hoje saiu natural. Eu fui feliz ali e finalizei. Nosso clube é grande e vamos para ganhar. A gente vai firme, concentrado e confiante, porque tudo é possível”, completou JK.

O Fluminense terminou na sétima colocação do Brasileirão. No entanto, os jogadores tricolores foram campeões da Libertadores e estão matematicamente classificados para próxima edição. O time agora concentra forças na disputa do Mundial, que acontece entre os dias 18 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita.

