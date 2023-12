Endrick conquista quarto título como profissional e diz: ‘Quero ganhar todos’

O Palmeiras conquistou o 12° título brasileiro, após empatar com o Cruzeiro em 1 a 1, nesta quarta-feira (06), no Mineirão. A conquista também significou a quarta taça de Endrick com apenas um ano de profissional. O centroavante ostenta o Campeonato Paulista de 2023, a Supercopa do Brasil de 2023 e os Brasileiros dos últimos dois anos. Contudo, o jovem de apenas de 17 anos, diz querer mais.

“Vai demorar ainda, mas tenho que sair né… (risos) Mas para mim importa ainda que tem o Paulista, Supercopa, quero ganhar. Quero sair do Brasil com esses títulos na minha mão. Gosto de quebrar recordes. Quero sair daqui com todos os títulos”, disse Endrick, após a partida.

Além disso, Endrick descarta ser o protagonista da conquista Alviverde. O centroavante fez questão de ressaltar a importância de seus companheiros e descartou mirar apenas prêmios individuais.

“Meus amigos falavam que eu poderia ser craque do campeonato, ganhar prêmios individuais, mas para mim protagonismo não existe. Se tivesse só eu não conseguiria ganhar nunca. É o time todo, tenho que agradecer por estar em um time assim. Tem um jogo ou outro que alguém vai aparecer e fazer gol, mas não existe isso de protagonismo”, completou o atacante.

Reta final de temporada poderia ser diferente para Endrick

Contudo, a temporada de Endrick poderia ser bem diferente. Afinal, o camisa 9 chegou a perder espaço no início do campeonato, após iniciar 2023 como titular. O atacante voltou a ganhar sequência em outubro, depois de se destacar na semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors, ainda que não tenha evitado a eliminação do Verdão.

Nesta reta final de Brasileirão, o atacante atuou em 13 partidas como titular, marcando cinco gols. Além disso, foi decisivo para quatro vitórias do Palmeiras na arrancada pelo título brasileiro, marcando contra Botafogo (duas vezes), Athletico, Internacional e América-MG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.