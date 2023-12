Tiquinho se desculpa com torcida por decepção do Botafogo

Após ser líder do Brasileirão por 31 rodadas, o Botafogo se quer conseguiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Nesta quarta-feira (6), a equipe perdeu para o Internacional por 3 a 1 e terminou a competição no quinto lugar. Uma derrocada histórica e inédita na competição nacional, mas que gerou um constrangimento na mesma medida ao elenco de jogadores alvinegros.

O atacante Tiquinho Soares, após o fim da partida desta quarta, falou ao Premiere sobre o momento do Botafogo. De acordo com ele, o grupo nunca perdeu a hombridade, mesmo na má fase. Mas o camisa 9 também aproveitou a oportunidade para se desculpar com os torcedores e prometeu uma virada para a temporada de 2024:

“Primeiramente, queria pedir desculpa ao nosso torcedor, que não merecia isso. É uma situação difícil, que ninguém nunca viu. Mas sei que eles estão muito abalados, como a gente também. Vivemos momentos bem legais durante essa temporada, sonhamos bastante, não vou mentir, pois a gente acreditava. Agora, vou passar uma mensagem em nome do grupo, que foi de homens, de guerreiros: toda responsabilidade pelo que aconteceu é nossa. Sei que tem muita gente falando besteira aí, mas a gente é humilde, tem muito homem aqui. Sei que é difícil, mas tenho certeza de que o Botafogo vai se recuperar. Daqui para frente, vamos dar alegrias ao torcedor”.

Agora, o Botafogo entra de férias, antes do início de suas atividades do ano que vem. A equipe terá o Campeonato Carioca como seu primeiro desafio em 2024, a partir de 17 ou 18 de janeiro, quando enfrenta o Madureira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.