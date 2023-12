Paulinho, do Atlético-MG, termina o Brasileirão como artilheiro com 20 gols

Principal reforço do Atlético-MG para 2023, Paulinho justificou o investimento. O camisa 10 do Galo marcou mais um gol no Brasileirão na derrota de sua equipe para o Bahia, nesta quarta-feira, e, dessa forma, terminou o torneio como artilheiro. Ao todo, ele fez 20 gols.

O atacante do time mineiro superou Tiquinho Soares, do Botafogo, e Luis Suárez, do Grêmio, ambos com 17 gols. Hulk, companheiro de Paulinho no Atlético, fecha o pódio com 15 bolas na rede.

Paulinho é o quarto jogador do Galo a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro nos últimos 20 anos. O camisa 10, porém, é o que mais marcou entre os quatro atletas. Diego Tardelli (19 gols, em 2009), Fred (14 gols, em 2016) e Hulk (19 gols, em 2021) completam a lista.

O jogador de 23 anos chegou ao no começo da temporada e rapidamente conquistou seu espaço. No geral, ele entrou em campo 61 vezes, com 31 gols marcados e oito assistências em todo o ano. As boas atuações levaram o atleta à Seleção Brasileira.

Paulinho tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026. Inicialmente, contudo, ele assinou por empréstimo até junho, quando terminava seu contrato com o Bayer Leverkusen (ALE). No meio do ano, entretanto, ele estendeu o vínculo, que terá mais três anos de duração ainda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.