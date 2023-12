Suárez celebra vitória do Grêmio em despedida: ‘Um jogo perfeito’

Com dois gols marcados, Luís Suárez comandou uma vitória importante do Grêmio em cima do Fluminense por 3 a 2 na última rodada do Brasileirão. O atacante, dessa forma, estufou as redes pela primeira vez no Maracanã e se despediu do clube gaúcho em grande estilo. O uruguaio, inclusive, revelou que esses meses no Brasil foram de muito aprendizado.

Despedida de Suárez

“É muito difícil voltar da Série B. Tem que ficar feliz pelo ano do grupo. O apoio da torcida também foi bem legal. Foi um jogo perfeito para fechar esse ano no Grêmio. Nós jogamos no Maracanã, no templo do futebol mundial. Eu não havia feito gol no Maracanã e foi bem legal”, disse Suárez ao Premiere.

“A minha mulher falou ontem: “vai amanhã e desfruta muito. Você merece muito”. Eu procurei desfrutar, brincar, fazer gol, ajudei a colocar o Grêmio na Libertadores. Nós aprendemos muito na vida e no futebol. Eu e meu filho aprendemos muito aqui no Brasil. A minha mulher vai ficar com saudade. Eu recebi muito carinho no Rio Grande do Sul”, completou Suárez.

Destaque do Grêmio

Aliás, Luís Suárez chegou ao Grêmio no começo de 2023 e acabou sendo um dos destaques do futebol brasileiro nesta temporada. O atacante, por outro lado, só tinha contrato até dezembro deste ano e está de saída do clube gaúcho. O uruguaio, por sinal, ainda não deixou claro seu futuro, mas tudo indica que seu próximo destino é o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.

Depois da vitória em cima do Fluminense no Maracanã, os jogadores tricolores terminaram na segunda colocação do Brasileirão. O Grêmio, dessa forma, está classificado para fase de grupos da Libertadores e tem grandes objetivos para almejar na próxima temporada.

