Abel deixa futuro em aberto após título: ‘Não posso garantir’

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro, após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na quarta-feira (06), no Mineirão. Contudo, em meio a euforia pelo título, o torcedor palestrino ainda se preocupa sobre o futuro de seu treinador. Afinal, Abel Ferreira fica ou não fica? O treinador, por sua vez, não garante sua permanência.

“Vocês sabem que tenho contrato, no futebol não posso garantir nada. Quando cheguei aqui não podia prometer títulos, só uma equipe qualidade. Eu tenho contrato e qualquer coisa que aconteça, não sei o que vai acontecer. Estou cansado, preciso de férias. Dia 17 já voltamos a competir. É muito difícil para mim”, disse Abel.

O título nacional pode significar a despedida do técnico português no Palestra Itália. Com contrato até dezembro de 2024, Abel ainda não sabe se vai permanecer no Palmeiras. O treinador tem uma proposta milionária do Al-Sadd, do Qatar, mas ainda não respondeu a oferta.

Aliás, a intenção do time do Catar é contar com Abel Ferreira a partir do próximo ano. Há três temporadas no comando do Palmeiras, o técnico conquistou o nono título nesta quarta-feira.

Dentro do clube e com a torcida, o treinador é visto como unanimidade e possui o status de maior técnico da história Alviverde. Nos últimos meses, o técnico deu indícios que estava desgastado com o futebol brasileiro. O clube, por sua vez, viu as falas mais como um desabafo. Aliás, o Verdão já conta com o português para pensar no planejamento para a próxima temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.