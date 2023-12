Rafael Cabral celebra ida do Cruzeiro à Copa Sul-Americana: ‘Sensacional’

Com uma boa atuação no Mineirão, o Cruzeiro ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, que se sagrou bicampeão brasileiro. Nesse sentido, a equipe mineira garantiu a vaga na Copa Sul-Americana neste período de reconstrução do clube com a SAF. O goleiro Rafael Cabral, um dos destaque do time, comemorou o momento e disse que o esquadrão celeste chegará mais forte em 2024.

“Voltando da Série B, não é fácil. A gente sabia que seria desafiador. O clube tem muitas dificuldades financeiras, está em reconstrução e a permanência na Série A e ida à Sul-Americana é sensacional. Você vê que os times que voltaram todos brigaram para não cair, tirando o Grêmio, que contratou um jogador fora de série (Luís Suárez), que fez diferença. É um ano de muito aprendizado e iremos prosseguir e estaremos mais forte em 2024.

Além da vaga na Copa Sul-Americana, a Raposa ficou com a a 14ª posição e garantiu R$ 17,2 milhões para seus cofres. O arqueiro também respondeu sobre a queda de 2019 diante deste mesmo Palmeiras e afirmou que o time merecia sair de campo com a vitória nesta quarta-feira (6).

“Vou dizer uma coisa. A gente chega no clube e vive intensamente isso. Nós nos aprofundamos na história do clube. Ano passado tivemos o último jogo aqui contra o CSA e jogamos como se fosse uma final de campeonato por tudo que representava para o torcedor. Sabíamos também que esse jogo contra o Palmeiras representava muito e queríamos vencer. Acho que merecíamos, mas o empate foi importante. Temos que continuar, amamos o clube e queremos honrar.

Queda do Peixe

Revelado nas divisões de base do Santos, Rafael Cabral também falou sobre o primeiro rebaixamento da história do clube. Assim, o goleiro disse estar triste com a situação e que torce para o retorno do Peixe à elite do futebol brasileiro.

“Sem dúvida. Por mais que eu esteja no Cruzeiro hoje, o torcedor entende o carinho e respeito que tenho pelo Santos. É o clube que me formou. eu cheguei com 16 anos, que me deu oportunidade jogar com 20. O clube que me colocou para jogar em campeonatos importantíssimos mesmo muito novo. Torço muito para que volte forte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.