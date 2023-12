Leila celebra título e afirma que conversará com Abel: ‘Desejo que fique’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, celebrou mais um título conquistado durante sua gestão no Palmeiras. O clube empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, nesta quarta-feira (06), no Mineirão e conquistou o Brasileirão pela 12° vez em sua história. A mandatária destacou a competição maluca que foi até o final e destacou o poder do elenco Alviverde.

“Foi emoção até a última rodada. Conquistar um bicampeonato brasileiro em um dos torneios mais difíceis do muito é uma alegria muito grande. Só tenho a agradecer nossos atletas espetaculares: sempre confiei e investi nos nossos atletas, que estão há muito tempo conquistando tantos títulos.”, disse Leila, que prosseguiu.

“O Palmeiras é um time que nunca desiste, somos fortes, mas sabemos trabalhar com adversidades. Não desistimos nunca, é uma característica que temos, desde a presidente ao nosso elenco. E também a capacidade. Nosso elenco, comprovou-se hoje, é o melhor do Brasil. É a capacidade que temos de sempre ter a vontade de vencer. As dificuldades nos tornam mais fortes.”.

Leila quer continuidade de Abel Ferreira

Por fim, a mandatária espera uma conversa com o técnico Abel Ferreira nos próximos dias. O técnico está cotado para assumir o Al-Sadd, do Catar e não garantiu sua permanência em 2024. Contudo, a empresária deve ter uma reunião com o treinador nos próximos dias para definir seu futuro.

“Não conversei com nosso treinador. Ele continua trabalhando da mesma forma. Mas começou essa polêmica na imprensa agora, há pouco tempo. Como estávamos focados no campeonato, não quis desfocar. Uma coisa o torcedor pode ter certeza: eu desejo que o Abel fique por muito tempo no Palmeiras. E vou fazer o possível e o impossível”, afirmou a presidente.

