Arrascaeta lamenta má temporada e projeta um 2024 melhor

No fim do jogo em que o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1 a 0, caindo para o quarto lugar no Brasileirão, colocação final, Arrascaeta não escondia a decepção com o ano de 2023. Afinal, não teve título algum para o Flamengo, algo incomum nas últimas temporadas. Ao menos o time se garantiu na fase de grupos da Libertadores. Mas isso foi muito pouco.

“É uma temporada atípica do que a gente tem apresentado nos últimos anos. Já falamos entre nós. A culpa é toda nossa: jogadores, comissão técnica, dirigentes”.

Em 2024, sem desculpas, diz Arrascaeta

O craque de um elenco de estrelas fez uma de suas partidas mais apagadas. Tirando uma jogada individual no primeiro tempo e lances de bola parada em escanteios, quase não apareceu. Agora ele espera que em 2024 tudo mude e o Mengo volte ao caminho dos títulos.

“Agora não tem desculpas. No próximo ano, temos um técnico que é excelente. Dessa forma, temos que focar no que queremos e voltar ao rumo das vitórias e conquistas”, disse a fera uruguaia.

