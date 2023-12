Roberto Assaf: Mais um de tantos vexames do Flamengo para fechar o ano

Como se não bastassem todos os vexames de 2023, o Flamengo ainda conseguiu fechar o ano com mais um, caindo diante do São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. Afinal, só vai jogar a Libertadores de verdade porque o Internacional venceu o incrível Botafogo em Porto Alegre. E não é que Dorival Júnior ganhou do Flamengo de novo?

Mas os melhores resultados do dia foram as derrotas do Manchester City, 1 a 0, para o Aston Villa, no plano internacional, e a do Atlético Mineiro, 4 a 1 para o Bahia, aqui entre nós, pois queda do time alvinegro de BH, e dirigido – seria essa a palavra? – por Luiz Felipe Scolari é excelente em qualquer circunstância.

Vale lembrar, como sempre, o que é absolutamente intolerável. Tal a grandeza do clube e o seu orçamento anual, que o Flamengo perdeu os oito títulos que disputou em 2023. Para rfelembrar: Taça Guanabara, Estadual, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não dá para esquecer o retumbante fracasso de um dos piores anos de sua história de 111 anos no futebol.

Os gênios

Na dúvida entre dois treinadores gênios, e dirigentes que fizeram tudo errado no futebol rubro-negro, vamos dedicar o ano de 2023 a Vitor Pereira. Providenciando, desde já, uma estátua do navegador lusitano para situá-la no hall de entrada da sede da Gávea. Bem ao lado dos heróis campeões mundiais em 1981. E cópias, em tamanho menor, para vendê-las na loja local, permitindo que cada torcedor possa ter, quem sabe na sala de casa, um VP para chamar de seu.

Os jogadores do Flamengo não mostraram nenhuma preocupação em retornar às atividades nos primeiros dias de fevereiro de 2024. Essa é a data prevista para abrir a fase pré da Libertadores. Quando a competição normalmente obriga a disputar partidas decisivas em locais que exigem logística complexa. A situação praticamente impede uma volta tranqüila à temporada, prejudicando a participação no Estadual. O que encurtaria eventualmente as férias dos profissionais, ampliando o risco de lesões. A etapa de grupos do torneio continental só começa em abril.

Flamengo ridículo no Morumbi

O Flamengo começou procurando jogo. Mas, aos poucos, foi entregando o campo ao São Paulo, que percebeu a desconcentração e a sequência de erros do time carioca, o suficiente para abrir o placar aos 26 minutos, com Luciano, concluindo à vontade na grande área. O Rubro-Negro, na prática, pedia para tomar gol. Além disso, não exibia poder de reação. Um primeiro tempo ridículo, que fazia o clube da Gávea a depender de outros resultados para não disputar a tal pré Libertadores.

O Flamengo voltou para a etapa derradeira com Vitor Hugo no lugar de Luiz Araújo. É como aquele sujeito que flagra a mulher com o amante no sofá de casa e toma uma providência: vende o móvel. Mas bastaram poucos minutos para perceber que o time carioca não conseguia esboçar algo de novo, além de perder bolas na intermediária e oferecer contra-ataques ao São Paulo. O tempo foi se arrastando, as equipes faziam modificações, e mais nada de interessante acontecia. A paulista parecia certa da vitória e já não fazia muito esforço. E a do Rio não via a cor da bola. Pois a coisa foi caminhando assim até o fim. Adeus 2023. Faça o favor de não voltar mais.

A propósito: se o Flamengo não fizer uma renovação total vai continuar entrando pelo cano em 2024.

