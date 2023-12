Leila dispara contra John Textor após título: ‘Ficou desequilibrado’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cutucou o dono da SAF do Botafogo, John Textor, após conquistar o Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o empresário norte-americano disse que a competição estava sendo manipulada e voltou a ressaltar alguns erros contra a equipe carioca. A mandatária do Verdão retrucou.

“Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência e perder esse campeonato acho que o Textor ficou desequilibrado”, disse Leila Pereira.

A empresária também reclamou do fato de o dono do Botafogo ter desprestigiado a competição após perder a liderança. O clube carioca chegou a abrir 14 pontos do Palmeiras em determinado momento, mas perdeu a vantagem nas rodadas finais.

“Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor”, completou a mandatária.

Com 70 pontos somados, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro pela 12° vez. Por outro lado, o Botafogo terminou a competição na quinta colocação, com 64 pontos.

