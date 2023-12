Diniz analisa ano do Fluminense e faz projeção do Mundial: ‘Tem que acreditar’

O Fluminense foi surpreendido pelo Grêmio e acabou sendo derrotado de virada por 3 a 2 no Maracanã. Assim, Fernando Diniz fez uma análise da atuação dos jogadores tricolores e lamentou os gols sofridos na última rodada do Brasileirão.

“No primeiro tempo, fomos abaixo. Competimos pouco. A gente melhorou um pouco na metade do segundo tempo. Depois cometemos dois erros que não somos acostumados a cometer. Duas bolas fáceis, a bola que entrou no Suárez. Conseguimos tomar o gol. Tivemos chances de consertar e não consertamos. O terceiro foi um pênalti totalmente inexistente”, disse Diniz.

LEIA MAIS: JK analisa derrota do Fluminense e mira título do Mundial: ‘Tudo é possível’

Disputa do Mundial

Além de fazer uma análise do jogo, Fernando Diniz fez uma projeção do Mundial. O técnico, dessa forma, afirmou que os jogadores tricolores estão motivados e acreditam na possibilidade do título.

“A gente tem que acreditar sempre. Vamos enfrentar os melhores times do mundo. Vamos procurar o melhor para fazer uma grande competição. Estamos vivendo com muita intensidade a possibilidade do Mundial. A gente tem que agradecer muito o que a torcida fez pela gente. A torcida fez muito a diferença. A gente agradece de todo o coração”, afirmou Diniz.

Balanço do Fluminense

No fim da entrevista, Fernando Diniz fez um balanço da temporada do Fluminense. O time não conseguiu ir longe na disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil, mas conseguiu chegar ao sonhado título da Libertadores. A equipe agora disputa um Mundial de Clubes e pode conquistar mais um título expressivo em 2023.

“É um ano muito positivo até aqui. Faço um balanço extremamente positivo. O Brasileiro e a Libertadores são muito desgastantes. A campanha do Fluminense é ok. Poderia ser melhor. Perdemos alguns pontos que ganharíamos se tivéssemos um pouco mais de foco. A gente tentou avançar o máximo que pudemos na Copa do Brasil e no Brasileiro”, completou Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.