Neymar se solidariza com queda do Santos: “Iremos voltar a sorrir”

Um dos maiores ídolos do Santos e da Seleção Brasileira, o atacante Neymar se solidarizou com o rebaixamento do clube que o revelou e do seu coração. Nas redes sociais, ele logo demonstrou que acredita numa retomada santista, que jogará a Série B em 2024, pela primeira vez na história.

“Santos sempre Santos. Nós iremos voltar a sorrir… “, publicou Neymar, no Instagram.

Neymar está com 31 anos e defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e foi liberado pelo clube fazer parte do tratamento aqui no Brasil.

O rebaixamento do Santos foi confirmado nesta quarta-feira (06), após derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro. Após 38 jogos, o Peixe fez só 43 pontos e caiu para a Série B ao lado de Goiás, Coritiba e América-MG. Em 2024, o Alvinegro disputará também só o Paulistão, já que não se classificou para a Copa do Brasil nem para torneios continentais.

