Fluminense encaminha contratação de Antônio Carlos, do Orlando City

O Fluminense se aproxima de acertar com seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Antônio Carlos, que atualmente defende as cores do Orlando City. Nesse sentido, o Tricolor chegou a um acordo com a equipe norte-americana, e o defensor voltará a atuar no futebol brasileiro. A informação é do portal ‘ge’.

Recentemente, o diretor de futebol Paulo Angioni revelou que as negociações tinham avançado. Nesses últimos dias, o Orlando City aceitou os termos do clube carioca, que irá avançar com as questões burocráticas.

A equipe dos Estados Unidos chegou a exercer uma cláusula no contrato que permitia uma renovação automática por mais um ano, porém pesou o desejo do atleta em retornar ao Brasil. O Fluminense, portanto, pagará uma quantia para que a liberação aconteça.

Nesta temporada, Antônio Carlos disputou 24 jogos pelo Orlando City, marcando um gol e uma assistência. Por fim, o atleta está no futebol norte-americano desde 2020, como titular. Em julho, a negociação quase aconteceu, mas o zagueiro não conseguiu a liberação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.