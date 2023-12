Renato Gaúcho exalta vice do Grêmio e agradece a Suárez

O Grêmio bateu o Fluminense por 3 a 2, de virada, e terminou o Brasileiro em segundo lugar. O time ficou com 68 pontos, dois a menos do que o campeão Palmeiras. Os gaúchos encerram a competição nesta quarta-feira (6), no Maracanã.

Apesar de ficar com uma pontuação menor, o Grêmio terminou a competição com uma vitória a mais do que os paulistas (21 contra 20). Mesmo assim, no entanto, o técnico Renato gaúcho elogiou a campanha gremista na competição.

“A campanha foi espetacular. Lá atrás eu disse que o ano do Grêmio era sensacional. E muita gente pensou que tinha exagerado. Continuo dizendo: foi excepcional. Com todos os problemas e vindo de uma segunda divisão. O grupo está de parabéns”, afirmou Renato.

O treinador, contudo, agradeceu especialmente a Luis Suárez, autor de dois gols na vitória sobre o Fluminense. Renato estendeu o tapete vermelho para o atacante por tudo o que ele fez pelo clube.

“Fiz um agradecimento especial ao Suárez. Mas o grupo todo também foi muito importante em ajudar o clube. Claro, é lógico que ele foi o diferencial. Estamos tristes (Suárez deixa o Grêmio). Me despedi dele, falei que foi um prazer ter trabalhado com um profissional desse nível”, emendou o técnico.

Grêmio planeja 2024

Agora o Grêmio começa a planejar o ano de2024. A saída de Suárez é certa, o atacante, provavelmente, vai para o Inter Miami. Já, cujo contrato terminará neste mês, ainda não discutiu com a diretoria gremista a sua permanência.

“Ainda não está definido. A minha preocupação era uma só: terminar acabar bem o campeonato e entrar no G-4. Conseguimos o vice-campeonato, era o mais importante e melhor para o clube. A torcida já estava machucada com a saída do Suárez. Por isso quis deixar este assunto de lado e só pensar no grupo para buscar a vaga para a Libertadores”, encerrou.

