Autuori projeta 2024 e cita receita para novo treinador: ‘Desenvolver jogadores’

Em tom de despedida, Paulo Autuori analisou o trabalho do Cruzeiro nesta reta final de Brasileirão. De acordo com o treinador, em coletiva após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, a transição do elenco passa pelos jovens e por potencializar os atletas que já estão no clube. Além disso, revelou que o volume de contratações tende a ser menor em 2024.

“A transição tem que acontecer com um ‘grosso’ da equipe, que já existe, sendo assertivo. Não gosto de ver lamentações sobre necessitar de jogadores, é um escudo muito usado. O número de contratações será bem menor. Os treinadores precisarão saber desenvolver jogadores, pois muitos clubes não têm tanto poder financeiro. Pedir contratações é muito fácil. É preciso desenvolver atletas e encontrar soluções”, disse.

Com o fim da temporada, o profissional retorna ao cargo de diretor técnico, que ocupava desde agosto. Em novembro, ele teve que assumir o comando técnico com a saída de Zé Ricardo e desconversou sobre o futuro comandante da Raposa.

“O novo treinador não é um tema meu. Quem quer que venha, entenderá que o Cruzeiro possui processos, e precisa respeitar isso”, explicou, dizendo que essa responsabilidade é do diretor de futebol, Pedro Martins, e de Paulo André, integrante da SAF gerida por Ronaldo Nazário.

A chegada do técnico Paulo Autuori foi essencial para que a Raposa conseguisse o equilíbrio e permanecesse na elite do futebol brasileiro. A permanência foi selada antes da última rodada, sem passar o aperto de disputar a permanência nos momentos cruciais do campeonato. Além disso, garantiu a vaga na Copa Sul-Americana e embolsou R$ 17,2 milhões com o 14º lugar.

