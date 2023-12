Ramón Díaz joga terno para torcida, festeja vitória, mas não sabe se fica

O técnico Ramón Díaz festou muito a permanência do Vasco na elite do Campeonato Brasileiro em campo. Jogou, inclusive, seu terno para a torcida e tirou fotos com um cartaz que dizia “no va a bajar”, com “gracias Ramón” em seguida. A frase ficou marcada durante a campanha de recuperação do time, afinal, o argentino repetiu insistentemente que o Cruz-Maltino se livraria do rebaixamento. O que de fato aconteceu após a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, na noite desta quarta, em São Januário.

Na coletiva, ao lado do filho e auxiliar Emiliano e do diretor Paulo Bracks, o comandante ressaltou que o Vasco não pode mais passar sufoco.

“O Vasco é um time grande. Não tem que passar nunca mais por essa situação. Tem que ter mentalidade de equipe grande”, afirmou, emendando que o mérito do objetivo alcançado é dos atletas.

“Os jogadores foram os verdadeiros protagonistas disso tudo. Eles fizeram um “click”, uma mudança de mentalidade, nos treinamentos, no trabalho. Queriam ultrapassar as dificuldades que tiveram no primeiro turno. Eles foram muito importantes nos últimos dias (…). Quando faltavam sete, oito minutos, o Vasco estava caindo, porque o Bahia estava ganhando, o Santos estava empatando, nós também. Mas pelo caráter do treinador, tanto meu quanto do Emiliano, do preparador, dos dirigentes, eles tiveram a mentalidade para lutar”, disse.

Ramón não sabe se fica no Vasco

Uma resposta de Ramón Díaz, no entanto, deixou os vascaínos surpresos. Apesar de ter contrato até o fim do ano que vem, o argentino não confirmou sua permanência. Afirmou, então, que irá conversar com a diretoria.

“Decidiremos. Estamos muito felizes com que fizemos. Estamos desfrutando o momento, muito lindo. Depois no futuro vamos ver”.

De férias após o fim do Brasileirão, o elenco do Vasco só se reapresenta no início de janeiro, de olho no Campeonato Carioca. Como ficou na 15a posição, o clube não terá competições sul-americanas para disputar. Assim, além do Estadual, joga a Copa do Brasil e o Brasileirão.

