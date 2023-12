Jogadores do Vasco debocham de Soteldo, rebaixado com Santos. Veja

A permanência do Vasco na elite e o inédito rebaixamento do Santos garantiram o deboche dos jogadores cruz-maltinos a Soteldo, autor de um gesto polêmico na partida entre cariocas e paulistas no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Logo após o apito final que selou o triunfo por 2 a 1 em São Januário, Medel, Vegetti e Rossi subiram na bola e reproduziram a ação do meia-atacante venezuelano.

Na ocasião, a provocação foi por conta da vitória por 4 a 1 sobre os vascaínos na Vila Belmiro. O atacante Sebastián Ferreira não conteve sua reação, tentou agredir o rival e, na confusão, o zagueiro chileno Medel foi expulso. Rossi, então, aproveitou suas redes sociais para postar a imagem em claro tom de provocação.

Já na zona mista, Vegetti contou que teve uma conversa com Soteldo ainda no dia daquela partida. O argentino, afinal, relembrou um episódio com Pec, no qual chamou a atenção do companheiro, e disse que o “futebol dá voltas”.