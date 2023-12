Herói improvável, Serginho festeja gol decisivo do Vasco: ‘Sempre lutei’

A história de Serginho no Vasco é de poucos minutos, mas gols decisivos. O atacante salvou o clube do rebaixamento para a Série B com uma atuação praticamente perfeita nos 25 minutos em que jogou contra o Red Bull Bragantino, na noite de quarta-feira, em São Januário. Primeiro, sofreu a falta que originou a expulsão de Realpe. Na sequência, balançou as redes de cabeça, garantindo o 2 a 1.

Ainda no campo, emocionado, o camisa 77 e talismã do time no Brasileirão falou sobre seu feito e relembrou a situação terrível na qual chegou, em junho, sob desconfiança por ser desconhecido no futebol brasileiro.

“Estou muito feliz, trabalhei muito pra estar aqui. Vim de lugares difíceis, que não tinham tanta mídia. Mas sempre lutei muito na minha vida. Hoje, assim como no jogo contra o Atlético-MG (quando também marcou), Deus me abençoou para que eu pudesse ajudar o Vasco. Mas o que esses jogadores fizeram, o que a gente teve que reagir… quando eu cheguei, a gente tinha nove pontos e hoje podemos deixar o clube na Serie A, que é o mais importante”, afirmou.

Contratação muito criticada

Serginho, aliás, foi a primeira contratação da janela de transferências, quando o Vasco era lanterna da competição. Com passagens por países como Kosovo e Macedônia, recebeu críticas antes mesmo de entrar em campo. Na última temporada, defendeu o Giresunspor, da Turquia, onde teve boa participação. Mesmo assim, a escolha da SAF foi posta em xeque imediatamente.

Então, em agosto, o técnico Ramón Díaz escalou o atacante como titular contra o Atlético-MG, no Maracanã. E deu certo, afinal, ele resolveu a partida com um único gol. Porém, duas partidas depois, perdeu a vaga. E de lá para cá, teve baixa minutagem, sempre atrás de outros pontas, como Gabriel Pec, Rossi, Erick Marcus e até Alex Teixeira, que passou a ser mais utilizado.

Ramón Díaz fala sobre Serginho

Na coletiva após a vitória, o técnico Ramón Díaz respondeu sobre a entrada de Serginho, que ocorreu antes de Rossi, que, em tese, estaria à sua frente na disputa. Muitos torcedores foram supreendidos, até porque ele substitui Payet, por cansaço.

“Ele já tinha jogado contra o Fluminense pela (ponta) esquerda. No último jogo pela esquerda eu gostei muito. E ele tem muita capacidade e controle. Eu disse para ele ter confiança, tranquilidade e que fosse profundo porque seria o que a gente precisava. Ele sempre trabalhou muito e mereceu a oportunidade de jogar hoje”, disse o argentino.

Serginho, portanto, será uma cara recorrente no Vasco, já que tem contrato até 2025. É provável que, principalmente depois deste gol decisivo, garanta a presença no elenco da próxima temporada.

