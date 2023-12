Palmeiras é recebido com festa no CT e provoca Santos e Botafogo

O Palmeiras chegou em São Paulo na madrugada desta quinta-feira (07), após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, nesta quarta-feira (06). Contudo, o elenco alviverde não chegou sozinho. Afinal, em cima de um trio elétrico e com diversos torcedores, o Verdão voltou para a casa com a taça do Campeonato Brasileiro.

A delegação palmeirense deixou Belo Horizonte por volta das 3h e chegou ao centro de treinamento às 5h. Com fogos de artificio e muita festa, a celebração durou cerca de 25 minutos. Entretanto, foi o suficiente para gerar algumas provações.

Os jogadores ergueram a taça de campeão do Brasileirão, tiraram fotos, cantaram com a torcida e provocaram o Santos e o Botafogo. Afinal, o Peixe foi rebaixado para a Segunda Divisão, enquanto o Fogão acabou ultrapassado pelo Palmeiras, após abrir 14 pontos de vantagem.

“Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares pipoca”, cantou o lateral-esquerdo Vanderlan.

“Olha que engraçado, Palmeiras campeão e o Santos rebaixado”, continuou outros jogadores do elenco.

A festa também contou com pedidos para Abel Ferreira permanecer na equipe em 2024. O treinador teria uma proposta do Qatar para ser um dos treinadores mais bem pagos do mundo e ainda não cravou se fica ou se vai embora. Após a partida contra o Cruzeiro, ele deixou seu futuro em aberto. Durante a celebração, o técnico tirou várias fotos e distribuiu autógrafos em camisetas que estavam sendo lançadas em sua direção.

12 vezes Palmeiras

O Verdão conquistou o 12° título brasileiro de sua história. Afinal, o Palmeiras foi campeão também em: 1960 (Taça Brasil), 1967 (Taça Brasil), 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

