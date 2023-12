Carro de Mendoza é queimado após rebaixamento do Santos

O rebaixamento do Santos, após a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, na Vila Belmiro, gerou várias protestos e atos de vandalismo no local. E sobrou até para os jogadores. Afinal, após o embate, o carro do atacante Mendoza foi queimado por alguns torcedores, que se revoltaram com a queda.

O carro estava estacionado próximo ao estádio e, no momento em que foi queimado, não havia ninguém dentro. Após a partida contra o Fortaleza, alguns torcedores iniciaram uma verdadeira cena de violência nos arredores da Vila Belmiro. A polícia utilizou gás de pimenta para dispersar o grupo.

Os torcedores queimaram os veículos que estavam mais próximos dos portões de saída. Apesar do carro ser de um jogador do elenco, não foi uma ação proposital de protesto ao atacante. Mendoza iniciou a partida contra o Fortaleza na reserva.

Além disso, alguns alvinegros jogaram bombas no campo. Dessa forma, os jogadores do Santos, aliás, demoraram cerca de meia hora para se sentirem seguros e deixarem o gramado da Vila Belmiro. Os atletas também ficaram bom tempo chorando, desolados.

Houve, também, registros de santista discutindo com santista. Alguns torcedores tentaram invadir uma sala onde estavam conselheiros do Peixe. Por outro lado, alvinegros mais controlados manifestaram sua raiva com o primeiro rebaixamento apenas com choros e gritos de protesto.

Problemas fora de campo no Santos

Do lado de fora da Vila Belmiro, as ruas de Santos registraram um quebra-quebra generalizado, com, pelo menos, quatro carros ou ônibus sendo incendiados. Naturalmente, a PM de São Paulo usou gás de pimenta para dispersar a confusão. No início, aliás, alguns torcedores até voltaram para o estádio para ter mais segurança.

Assim, neste clima, o Santos terá uma eleição no próximo sábado (09). São cinco candidatos e 16 mil eleitores aptos a decidir o futuro do Peixe.

