Mazzuco define reta final do Botafogo: ‘Frustração e tristeza’

Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco tomou a palavra antes do técnico Tiago Nunes, após a derrota por 3 a 1 para o Internacional. Aliás, o Alvinegro terminou a temporada com 11 jogos seguidos sem vencer e até mesmo fora da fase de grupos da Libertadores. Afinal, acabou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, indo à etapa eliminatória da competição. O dirigente comentou o sentimento de decepção, também dos atletas, na reta final.

“Finalizamos a temporada com sentimento de frustração, de tristeza pela forma como terminou. Temos o desafio enorme de buscar o equilíbrio maior. O Botafogo vem sendo construído para se solidificar, para buscar conquistas, e isso é um processo que tem um pouco mais de um ano e meio e acho que fomos uma equipe improvável no primeiro turno”, disse, complementando em seguida.

“Batemos recordes, fazendo uma campanha realmente maravilhosa, assim como a gente foi improvável no segundo turno, fazendo uma campanha bem abaixo, eu diria pífia. Onde nós, por várias razões, não conseguimos nos reerguer nesse momento. Apesar de terminar o ano em quinto, o que nos dá essa disputa da pré-Libertadores, a gente termina o ano com o sentimento de frustração”, enfatizou o cartola.

Mensagem à torcida

Por sinal, Mazzuco também aproveitou a oportunidade para mandar recado direto aos torcedores, que encheram o Nilton Santos na maioria dos jogos em 2023. O diretor de futebol agradeceu a presença e o suporte de todos nas arquibancadas durante a Série A e fez questão de frisar que a manutenção do alto público em partidas do clube na próxima temporada será fundamental aos resultados dentro de campo.

“É importante um agradecimento muito especial ao torcedor do Botafogo, que viveu essas emoções conosco, que viveu essa tristeza no final, mas acho que a gente pode ver de novo o brilho de todo torcedor botafoguense lotando os estádios, apoiando, dando o suporte necessário. É importante um time como o Botafogo ter a torcida ao lado. Ano que vem é mais um passo à frente, mais um processo de solidificar, de disputar as competições que a gente vai enfrentar”, completou.

Botafogo vira a chave

O planejamento do Botafogo de olho em 2024 já teve início e, portanto, terá continuidade nas próximas semanas. Tanto é que alguns jogadores não devem ficar no elenco. Alguns por terem se destacado e chamado a atenção do mercado, enquanto outros por opção da comissão técnica, encabeçada por Tiago Nunes. O treinador, inclusive, deu a receita para que a confiança e o bom psicológico retornem ao clube a partir de janeiro.

“A partir desse novo trabalho que se inicia na próxima temporada, necessário vir os resultados. Vencer, jogar bem, mas vencer. É um outro nível de competição que se inicia no Campeonato Carioca. Você tem de voltar a ter vitórias, porque as vitórias geram esse ambiente positivo, você consegue retomar a confiança jogo a jogo e, por aí, realmente reestabelecer um novo perfil de grupo para o restante dos jogos que a gente vai encarar”, falou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.