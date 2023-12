Ídolos e recordistas: Dudu iguala Ademir da Guia

O título Brasileiro do Palmeiras entrou para a história pessoal de Dudu. Assim, agora o atacante tem 12 taças pelo Alviverde, igualando Ademir da Guia, o maior ídolo do clube. Eles estão empatados ainda com o zagueiro Junqueira, que defendeu o Verdão nos anos 1930 e 1940.

Dos 12 títulos de Dudu, quatro são do Brasileirão, afinal, ele também foi campeão nacional em 2016, 2018 e 2022. O atacante conquistou ainda a Copa do Brasil de 2015 e a Supercopa do Brasil neste ano. Já em âmbito continental, são duas Libertadores: 2020 e 2021, além da Recopa no ano passado. Por fim, Dudu faturou três Paulistas: 2020, 2022 e 2023.

Vale lembrar que, apesar da Libertadores e do Paulistão de 2020, Dudu não foi campeão da Copa do Brasil daquele ano, outro título levantado pelo Verdão. Isso porque ele foi emprestado para o Al-Duhail, do Qatar, onde ficou por alguns meses, sem jogar uma partida sequer daquela vitoriosa campanha. Este critério, importante salientar, é o oficial do Palmeiras.

E a lista de títulos de Dudu pelo Palmeiras pode aumentar ainda no primeiro semestre de 2024, afinal, o Verdão disputará a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista. No segundo semestre, o Alviverde decidirá o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Dudu está com 31 anos e tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Assim, ele tem tudo para superar com folgas o maior ídolo do Verdão. Aliás, dos 30 jogadores com mais títulos pelo clube, nove são do atual elenco (veja a lista abaixo).

Jogadores com mais títulos pelo Palmeiras