Palmeiras supera São Paulo nos hinos mais tocados do Brasil

O alviverde imponente foi, de fato, campeão de novo, ocasião perfeita para o hino do Palmeiras ser executado exaustivamente por torcedores em todo o Brasil. Mas o quanto um título como o do Brasileirão tem influência na quantidade de vezes em que o hino de um time é escutado? Um levantamento do site “Torcedores.com” foi, então, atrás para descobrir que sim, resultados influenciam na busca pelos hinos do time do coração. Não é à toa: o do Palmeiras supera o do São Paulo em número de execuções e é o terceiro mais tocado do Brasil.

Metodologia

Para chegar ao ranking dos 20 hinos mais tocados do futebol brasileiro, o levantamento considerou o número de execuções no YouTube e no Spotify de 40 hinos, referentes aos 40 times que disputaram as Séries A e B do Brasileirão em 2023. Assim, somaram-se as execuções dos três primeiros resultados da busca na plataforma de vídeos e dos dois primeiros no streaming de música entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro.

Os 20 hinos mais tocados do Brasil

Quando somados os resultados nas duas principais plataformas que disponibilizam músicas na Internet, o resultado segue o fluxo das 20 maiores torcidas do futebol brasileiro. Mas há variações que chamam a atenção.

1º Hino do Flamengo – 44,5 milhões de execuções

2º Hino do Corinthians – 38,4 milhões

3º Hino do Palmeiras – 23,8 milhões

4º Hino do São Paulo – 22,3 milhões

5º Hino do Vasco – 17,5 milhões

6º Hino do Grêmio – 11,8 milhões

7º Hino do Santos – 11,5 milhões

8º Hino do Fluminense – 9,9 milhões

9º Hino do Cruzeiro – 9,4 milhões

10º Hino do Botafogo – 9,3 milhões

11º Hino do Atlético-MG – 8,4 milhões

12º Hino do Internacional – 7 milhões

13º Hino do Bahia – 5,1 milhões

14º Hino do Sport – 3,3 milhões

15º Hino da Chapecoense – 2,6 milhões

16º Hino do Fortaleza – 2,2 milhões

17º Hino do Athletico-PR – 1,9 milhões

18º Hino do Ceará – 1,7 milhões

19º Hino do Vitória – 1,3 milhões

20º Hino do Coritiba – 1,1 milhão

Títulos ajudam no resultado

A quantidade maior de execuções do hino do Palmeiras em comparação ao do São Paulo contradiz as principais e mais recentes pesquisas de tamanho de torcida do país, que colocam o tricolor do Morumbi com mais torcedores do que o alviverde.

Outro exemplo é o Fluminense, atual campeão da Libertadores, que aparece como o oitavo hino mais tocado do futebol brasileiro, à frente do Cruzeiro, que geralmente aparece entre quinto e sétimo time com mais torcida do Brasil, dependendo, principalmente, da pesquisa.

Obviamente, os números refletem a influência de conquistas recentes. Os dados do YouTube começaram a ser coletados em 2008, quando os primeiros vídeos com os hinos dos clubes foram postados no site. Já o Spotify chegou ao Brasil em 2014.

Vascaínos resistem à má fase

O levantamento revela também que os vascaínos seguem prestigiando o hino do clube do coração apesar dos maus resultados nos últimos 22 anos. Algumas pesquisas mais recentes, por exemplo, acusam diminuição da vantagem do Vasco em termos de número de torcedores em comparação aos times que aparecem abaixo dele, como Grêmio e Cruzeiro.

Mas quando o assunto é a execução do hino, o Vasco segue firme na quinta colocação, com boa vantagem em relação ao Grêmio, com títulos da Copa do Brasil e da Libertadores no período de vacas magras do time carioca. Sinal de que o vascaíno segue orgulhoso do hino do clube, mesmo distante das boas campanhas.

O caso Chapecoense

Outro dado que chamou a atenção no levantamento foi a presença do hino da Chapecoense em 15º lugar. Afinal, com o clube tendo uma base de fãs pequena, o resultado pode ser explicado pela comoção gerada pela queda do avião que transportava a delegação do time catarinense para a final da Copa Sul-Americana, em novembro de 2016.

O acidente aéreo sensibilizou o futebol ao redor do mundo, com a morte de 71 das 77 pessoas a bordo. A execução do hino da Chapecoense no YouTube pode, portanto, ter sido uma maneira que torcedores do mundo inteiro encontraram para homenagear a Chape.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.