Palmeiras prepara bolada para convencer Abel a ficar

Grato ao trabalho que Abel Ferreira faz no Palmeiras e com medo de perdê-lo para o futebol do Qatar, a diretoria do Verdão se prepara para oferecer um aumento salarial ao português, para que ele fique em 2024. Nesta sexta-feira (08), as partes se encontrarão e, claro, o assunto estará em pauta.

Além de Abel Ferreira, o Palmeiras também deve oferecer um aumento aos quatro auxiliares do treinador português: João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa. Vale lembrar que o comandante tem proposta do Al-Sadd, do Qatar.

Em entrevista após a confirmação do título do Brasileirão, a presidente Leila Pereira reforçou o desejo de contar com o treinador em 2024. Ela reforçou que Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem e que crê que ele deseja cumpri-lo.

“Vai ser uma surpresa para mim (se Abel decidir ir embora). Porque temos contrato até dezembro de 2024, o Abel percebo que ele está muito feliz no Palmeiras, com toda a estrutura que proporcionamos para ele, seria uma surpresa para mim. O que posso dizer é que Abel tem contrato e é um profissional muito sério. Creio que ele vai cumprir esse contrato até dezembro de 2024”, comentou.

Abel Ferreira, vale lembrar, chegou ao Palmeiras em novembro de 2020. Em três anos de clube, conquistou nove títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, dois Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana.

Mas e o Abel?

Por outro lado, o treinador Abel Ferreira não demonstra que vai ficar. No entanto, o comandante também não acena com uma saída. Assim, ele deu respostas um pouco evasivas após o título. O comandante falou com muito carinho do clube, mas revelou saudades da família.

“Sexta-feira vai ser entregue (o relatório) à direção e a partir daí eu vou de férias. Tem uma reunião para entregar e falarmos do que foi o ano, do que se avizinha, mas também não posso negar isso: o futebol brasileiro é muito desgastante em todos os níveis. Eu amo o Palmeiras, sou extremamente grato ao futebol brasileiro, mas em especial ao Palmeiras. Ninguém ganha sozinho e tive a sorte de encontrar um clube organizado e que todos os recursos para darmos o melhor”, começou Abel.

“Vocês sabem que tenho contrato, no futebol não posso garantir nada. Quando cheguei aqui não podia prometer títulos, só uma equipe de qualidade. Eu tenho contrato e qualquer coisa que aconteça, não sei o que vai acontecer. Estou cansado, preciso de férias. Dia 17 já voltamos a competir. É muito difícil para mim. Vou para casa com minha família, descansar e isso que é mais importante para mim no momento, desfrutar dos meus pais, dos meus amigos. Não deixa de ser verdade que tenho um bom contrato aqui. Mas quero ter tempo para gastar o meu dinheiro”, concluiu Abel Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.