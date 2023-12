Rebaixamento do ‘Santos de Pelé’ repercute pelo mundo

A queda do Santos para a Série B do Brasileirão repercutiu pelo mundo. Aliás, vários veículos de comunicação de fora do Brasil ressaltaram ser o time de Pelé e Neymar.

Aliás, as matérias em relação a queda não ficaram restritas ao campo. Algumas publicações salientaram as confusões após o fim da partida.

“O drama do Santos de Pelé e Neymar: incêndios na cidade após o primeiro rebaixamento de sua história. Em seu primeiro ano sem o eterno ídolo Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022, o Santos deixou o seleto grupo de quem nunca havia sido rebaixado no Campeonato Brasileiro”, escreveu o ‘Marca’

O “Mundo Deportivo” também lembrou das brigas após o fim do jogo. “O Santos foi rebaixado esta quarta-feira pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, numa derrota que provocou tumultos entre os seus torcedores e o incêndio de veículos nos arredores do estádio”, publicou.

O jornal “A Bola” também destacou a primeira queda da história do Santos e os problemas policiais após a partida.

“O Santos caiu pela primeira vez e, num ápice, as lágrimas de jogadores e torcedores nas arquibancadas do Estádio Vila Belmiro passaram para violência nas suas imediações. A polícia tentou controlar o descontentamento do povo, porém as agressões e o vandalismo acabaram por levar a melhor”, concluiu.

Como foi o rebaixamento do Santos

Após 38 jogos, o Peixe fez só 43 pontos e caiu para a Série B ao lado de Goiás, Coritiba e América-MG. Em 2024, o Alvinegro disputará também só o Paulistão, já que não se classificou para a Copa do Brasil nem para torneios continentais.

