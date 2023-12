São Paulo anuncia a renovação de Rato

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (7), a ampliação de contrato com o meia-atacante Rato. Ele, agora, tem vínculo com o Tricolor até 2026. Ou seja, um ano a mais que o antigo compromisso. O jogador também ganhará um reajuste salarial. A informação é do site “Globo Esporte”.

Contratado junto ao Atlético-GO, Rato chegou ao São Paulo no início deste ano. No Tricolor, a fera de 31 anos fez 63 gols e meteu cinco gols, um deles, contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil.

No meio do ano, Rato teve proposta para deixar o São Paulo e jogar no Japão. O clube, no entanto, conseguiu convencê-lo a ficar para conquistar a última Copa do Brasil, título que faltava na galeria do Soberano.

