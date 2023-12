Neymar faz parceria com influenciadora para marca de cosméticos

Neymar é craque dentro de campo. Mas, modelo fora das quatro linhas? O camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar, fechou uma nova parceria com a influenciadora Virginia Fonseca e a marca de cosméticos WePink.

Nas redes sociais, Virgínia Fonseca postou uma foto ao lado de Neymar, em publicação compartilhada, e postou a seguinte legenda: “Que Honra! O nosso craque entrou para a Família WePink. Aguardem 09/12/2023 iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney, bora para cima”.

Neymar comentou na publicação. Ele, aliás, colocou emojis de coração e mão juntas (sinal de oração). Vale observar que além de Neymar, a WePink tem ainda Zé Felipe, Samara Pink e Thiago Stabile.

Virginia, no entanto, deu alguns detalhes sobre a parceria com Neymar em vídeos nos stories. Aparentemente, a campanha será voltada para o Natal. “Vocês já viram com quem a gente foi fotografar a campanha de hoje?”.

As fotos foram feitas na mansão do craque, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Aliás, o fotógrafo foi Lineker, que veio de Dubai para fazer o trabalho.

Neymar está afastado dos gramados tratando uma lesão no joelho esquerdo. Ele machucou no jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Afinal, enquanto não pode voltar aos gramados, ele passa os dias no Rio de Janeiro. Nessa quarta-feira, em sua mansão, ele acompanhou a queda do Santos para a Série B do Brasileirão e postou mensagem de apoio ao clube que o revelou para o futebol.

