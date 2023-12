Abel Ferreira leva Prêmio Telê Santana no Bola de Prata

Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, Abel Ferreira abocanhou mais um troféu para a carreira. Nesta quinta-feira (7), levou o Prêmio Telê Santana, em homenagem ao melhor técnico do Brasileirão, na cerimônia da Bola de Prata, em São Paulo. O encontro é promovido, anualmente, pela emissora ESPN.

“Segunda vez que recebo. Quero compartilhar com todos os treinadores que trabalham no futebol brasileiro. É muito fácil perceber o porquê. É prazeroso e muito difícil. Tenho tanto mérito quanto o do Rogério Ceni ter salvado o Bahia da queda para a Série B. No ano passado, dividi o prêmio com meus jogadores. Este ano, compartilho com meus colegas de profissão, brasileiros ou estrangeiros”, afirmou o português.

Emocionado, Abel, depois, se esquivou de uma pergunta sobre se fica ou não do Palmeiras. Ele tem, em mãos, uma proposta tentadora do futebol do Qatar. A família, desta vez, terá peso sobre a decisão do treinador português.

“Vou decidir com o coração e a cabeça. O futebol tem um impacto negativo na nossa formação. somos egoístas. Minhas escolhas foram feitas no ‘eu’. No que era melhor pra minha carreira, não o que era melhor pra minha família”, disse Abel.

Além de Abel…

Já no feminino, o troféu ficou com Arthur Elias. O técnico fez história no Corinthians, conquistando cinco Brasileiros, três Libertadores, três Paulistas, duas Supercopas do Brasil e uma Copa Paulista. Na metade do ano, substituiu Pia Sundhge na Seleção Brasileira.

