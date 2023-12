Weverton, do Palmeiras, é o melhor goleiro no Bola de Prata

Weverton, do Palmeiras, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, no Prêmio Bola de Prata. Ele recebeu o troféu, nesta quinta-feira (7), em São Paulo, na cerimônia realizada pela emissora “ESPN”.

“Celebrar nossa arrancada histórica e mais este prêmio”, festejou o guardião da meta alviverde.

Campeão brasileiro pela terceira vez, o goleiro do Palmeiras venceu a disputa sobre Perri, do Botafogo, e Everson, do Atlético-MG.

No feminino, o caneco ficou com Luciana. Lenda da Ferroviária e atleta da Seleção Brasileira, ela, aos 36 anos, deu a volta por cima após falhar na Copa do Mundo de 2015.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.