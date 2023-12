Beraldo desconversa sobre futuro: “Está com meus empresários”

Encerrada a temporada de 2023, o zagueiro Beraldo, do São Paulo, desconversou sobre o futuro. Afinal, o defensor colocou o seu destino em 2024 nas mãos do clube e dos seus empresários. Vale lembrar que o atleta tem sonadagem do Leicester, da Inglaterra, que pode fazer uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de 100 milhões de reais).

“Essas coisas deixo com meus empresários e diretoria. Tenho 30 dias de férias e vou esquecer o futebol para aproveitar com minha noiva e com a minha família”, contou Beraldo, ao site “GE”, após a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo.

Beraldo tem 20 anos e começou a ser relacionado pelos profissionais em 2021, embora só tenha estreado no ano passado. Nesta temporada, o zagueiro ganhou a titularidade, fez 48 jogos, foi campeão da Copa do Brasil em cima do mesmo Flamengo e agora celebra a boa fase.

“Todos outros zagueiros me ajudaram muito para chegar e ser titular. Temos zagueiros de muita qualidade e peguei aprendizado com cada um deles, especialmente com o Arboleda, porque jogo mais com ele. Difícil de se acostumar com tudo o que estou vivendo”, concluiu Beraldo.

