CBF recusa propostas de EUA e Arábia Saudita. Supercopa deve ser no Brasil

tem A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou duas propostas de fora do Brasil para mandar o jogo da Supercopa de 2024. A tendência, portanto, é de que o jogo entre São Paulo (campeão da Copa do BR) e Palmeiras (campeão do Brasileirão) seja no Brasil.

Inicialmente, a CBF recebeu propostas de Arábia Saudita e dos EUA. No entanto, a entidade máxima do futebol brasileiro entendeu que a questão de calendário seria um problema para a partida acontecer longe do Brasil.

A CBF observou ainda que seria um sacrifício para as equipes o longo deslocamento para algum país no início da temporada. Além disso, o jogo acontece no começo dos torneios estaduais, algo que seria ainda mais prejudicial.

A ideia da CBF, inicialmente, é realizar o jogo decisivo em São Paulo, embora a entidade reconheça as dificuldades. Aliás, se o jogo for na capital paulista, a CBF pode esbarrar em um problema. Afinal, o Ministério Público determinou a proibição de clássicos na cidade com torcida visitante.

O estádio para a partida seria outro problema. Afinal, Morumbi ou Allianz Parque favoreceriam aos donos de cada casa. E liberação da Neoquímica Arena, todavia, tem, suas complicações de planejamento.

