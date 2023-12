Conheça os vencedores do Prêmio Terrabolistas

O Portal Terra divulgou, nesta quinta-feira (07), a seleção do Prêmio Terrabolistas 2023, que elegeu os melhores do Brasileirão deste ano. Os escolhidos foram Lucas Perri; Mayke, Adryelson, Nino e Piquerez; André, Raphael Veiga e Arrascaeta; Paulinho, Tiquinho e Endrick.

Assim, o campeão Palmeiras foi o maior premiado, com quatro: Mayke, Piquerez, Raphael Veiga e Endrick. Depois, aparece o Botafogo, que terminou em quinto, mas ficou mais de 30 rodadas na liderança. O Alvinegro teve três nomes: Perri, Adryelson e Tiquinho.

Os eleitos foram escolhidos pelos jornalistas do Terra em parceria com os profissionais de sites parceiros, como é o Jogada10. Esta é a primeira edição do Terrabolistas, que foi apresentado por Leandro Chaves, com comentários de Aline Kuller, Alexsander Vieira e Fernanda Arantes.