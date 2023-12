Zero surpresa: Botafogo é a maior decepção do Brasileirão

O Botafogo, em votação decidida pelo público, foi eleito no programa especial do Terrabolistas desta quinta-feira (7/12) como a grande decepção do Brasileirão. Nada mais justo. Afinal, o time que conseguiu a melhor campanha da história do primeiro turno, liderou por 31 rodadas, chegou a abrir 14 pontos de frente. Mas, no returno, teve uma queda acima dos 50%, ficou sem vencer nenhuma vez nas últimas 11 rodadas. E, de 98% de chance de ser campeão, terminou apenas em quinto lugar. Nem mesmo vaga direta para a Libertadores conseguiu.

“Não foi a decepção do ano. Foi a decepção da década. Abrir uma vantagem dessas e perder da forma que foi? Comentou Fernanda Arantes, repórter do Terra.

“Era o título mais ganho da história e o time conseguiu perder. Mas o Botafogo perdeu para ele mesmo”, disse, para concluir:

“Vejo que John Textor, o dono da SAF tem noção do que é o futebol brasileiro. Reclama que o time foi prejudicado e acena ir à Justiça Comum” comentou Aline Küller, lembrado que se fizer isso o prejuízo ao clube será ainda maior.

Botafogo, o ‘inquestionável’

Além de Botafogo, Corinthians e Internacional ficaram no Top3 das decepções. Mas ests dois não passam nem perto da façanha negativa dos cariocas.

“OK, o Coritnhians fez de tudo para cair. Mas não dá para comparar o que fez o Botafogo. Assim, acaba qualquer discussão a respeito. Os jogos contra Coritiba, Bagantino, aquele 4 a 3 para o Palmeiras. A torcida do Botafogo sofreu demais” disse Rafa Prado.

Confira abaixo o programa especial do Terrabolista, além do “prêmio” de decpção do campeonato, rolaram várias outras atrações, entre eles a eleição da seleção do campeonato.