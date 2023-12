Palmeiras emplaca os dois laterais na seleção do Bola de Prata

Bicampeão brasileiro, o Palmeiras conta com representantes nas duas laterais do Bola de Prata, prêmio entregue pela emissora ESPN e pela plataforma Star + aos destaques desta edição do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (7), Piquerez, na esquerda, e Mayke, na direita, foram agraciados com o troféu.

A dupla alviverde desbancou Xavier, lateral-direito do Fluminense, e Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG.

“Meu segundo ano consecutivo. Prêmio individual é trabalho de todo elenco. Quero dedicar o prêmio ao pessoal do nosso CT. Eles trabalham para que nunca falte nada”, pontuou o defensor uruguaio.

“Vou fazer de tudo para que possa ganhar de novo. e estar presente, se deus quiser”, completou Mayke, que não estava presente na cerimônia.

No feminino, mais uma braba. Yasmin, do Corinthians, foi a melhor lateral direita.

