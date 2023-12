Adryelson e Murillo são os melhores zagueiros do Brasileirão pelo Bola de Prata

Em evento realizado nesta quinta-feira (7), Adryelson e Murillo foram escolhidos como os melhores zagueiros do Brasileirão 2023 pelo Bola de Prata, da ESPN. Assim, os defensores de Botafogo e Palmeiras subiram ao palco e concederam entrevista depois da premiação.

LEIA MAIS: Mazzuco define reta final do Botafogo: ‘Frustração e tristeza’

“Eu quero agradecer minha família e minha esposa por todo apoio. Sei que é um título individual, mas todo elenco do Botafogo faz parte disso. Sem eles, eu não estaria aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus. É um sonho de todo jogador ganhar esse prêmio. Obrigado por tudo”, disse Adryelson.

“Eu quero agradecer minha família, minha esposa, meu pai e minha mãe. É um momento muito especial para mim. Teve altos e baixos. Sempre que temos dificuldades, Deus vem sempre abençoando. Teve uma frase que ficou sempre na minha mente durante essa temporada: “Deus capacita os incapacitados”. E eu estou aqui hoje para honrar o nome de Jesus”, afirmou Murillo.

Aliás, Botafogo e Palmeiras foram os grandes protagonistas do Brasileirão. O time alvinegro foi líder do campeonato durante boa parte do tempo, mas acabou sendo superado pela equipe alviverde nas últimas rodadas. Adryelson e Murillo, por sinal, foram seguros defensivamente e participaram das boas campanhas dos seus respectivos clubes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.